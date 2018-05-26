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此内容发布于2018年5月26日 上午9:05 最后更新 - 2018年5月26日 -09:05

（法新社都柏林26日电） 爱尔兰今天举行历史性的堕胎合法化公投，首份官方结果显示，66%的民众支持废除宪法对堕胎的限制。爱尔兰总理瓦拉德卡称这项结果为「宁静革命」的高潮。

都柏林中央计票中心宣布，40个选区中，前4个开出的结果显示，66.36%的民众支持废除宪法对堕胎的限制，33.64%反对，投票率62%。

都柏林中部选区（Dublin Central）有77%支持放宽堕胎，科克中南部选区（Cork South-Central）有69%支持，科克中北部选区（Cork North-Central）的支持率为64%，加威东部选区（Galway East）则有60%的民众表示支持。

这次的公投结果，料将一面倒支持废除欧洲若干最严苛的堕胎禁令。

爱尔兰总理瓦拉德卡（Leo Varadkar）曾表示，他计画今年年底前实施新法，使堕胎合法化。

爱尔兰卫生部长哈里斯（Simon Harris）告诉法新社，内阁将于29日召开会议，批准起草立法。

爱尔兰宪法视胎儿的生命权与怀孕妇女的生命权同等重要。只有对母亲生命造成威胁时，才允许终止妊娠。（译者：钟佑贞/核稿：徐崇哲）

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