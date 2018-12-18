民权团体连署致函 要求祖克柏辞脸书董事长

此内容发布于2018年12月18日 下午10:50

（法新社旧金山18日电） 32个民权团体今天呼吁脸书公司应免去董事长兼执行长祖克柏、营运长桑德柏格在董事会的职务，并指他们应为「把反犹当成武器」等错误负责。

社运人士与民权团体将矛头直指祖克柏（Mark Zuckerberg）和桑德柏格（Sheryl Sandberg），因为脸书聘用公关公司Definers Public Affairs针对反脸书的批评人士进行调查研究。

社运人士与民权团体在信中写道：「你们雇用Definers Public Affairs从中调查、破坏并攻击我们的盟友，种种手法都模仿最恶劣、名声最差的政治特工和仇恨团体。」

「脸书用针对慈善家索罗斯（George Soros）的反犹太运动利己，藉此转移批评，作法实在可耻。」

民权团体在连署致函中呼吁，只要祖克柏和桑德柏格在脸书担任高层主管的一天，就应离开脸书董事会；他们也要求脸书应扩大董事会成员，以反映脸书这个社群网络全球各地的多元性。

这封信有32个团体连署，包括阿拉伯裔美国人协会（Arab American Institute）、「前进全国有色人种民权促进协会」（NAACP）等。

索罗斯一月在达佛斯举行的世界经济论坛（WEF）形容脸书和谷歌（Google）是「社会的威胁」；11月时，脸书承认，先前负责全球通讯传播、市场及公共政策的史瑞吉（Elliot Schrage）聘请Definers Public Affairs，一来攻击索罗斯，二来破坏其他反脸书批评人士的威信，作法就是公开这些批评人士和索罗斯这位亿万犹太富豪的关系。

祖克柏和桑德柏格双双否认知情。

匈牙利出生的索罗斯是投资家也是慈善家，长久以来出资推动自由派和亲民主理念，因此成为右翼和反犹太人士的箭靶，社会边缘也一直存在关于他的阴谋论，指控犹太人控制政府和金融市场。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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