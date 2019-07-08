此内容发布于2019年7月9日 上午1:20

（法新社华盛顿8日电） 美国加州联邦众议员史沃威尔今天宣布退出2020年总统大选，成为首位退出民主党总统初选的参选人。选民近日将焦点放在上月举行的初选辩论，以及募集政治献金等议题。

根据「真清晰政治」（Real Clear Politics）民调结果，38岁的史沃威尔（Eric Swalwell）支持率始终无法突破1%。他在6月26至27日的民主党总统初选辩论中，要76岁的前副总统拜登（Joe Biden）「交棒」给年轻一辈，让他的民调微幅提升。

史沃威尔表示：「我们角逐总统宝座的竞选活动虽在今天结束，却是国会出现新契机的开端，在过去几个月触动我个人和竞选团队的那些点点滴滴，将为国会带来新观点，（实现）美国对人民的承诺。」

尽管他宣布退出，仍有超过20名参选人争取披上民主党战袍，出征2020年总统大选，挑战竞选连任的现任共和党总统川普。

「真清晰政治」指出，拜登在民调表现持续领先，但自初选辩论结束后，他的支持率已从原本的32%掉至26%。

此外，加州联邦参议员贺锦丽（Kamala Harris）就种族议题与拜登唇枪舌战，在辩论会结束后支持率飙升，目前排名第2。（译者：吴升鸿/核稿：刘文瑜）

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