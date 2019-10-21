此内容发布于2019年10月21日 上午4:50

（法新社渥太华21日电） 加拿大国会选举今天投票，选前民调预测，总理杜鲁道领导的自由党可能丧失国会多数，组成多党执政的少数政府几成定局，甚或杜鲁道保不住总理职位。

由谢尔（Andrew Scheer）领导的保守党与自由党势均力敌，专家称这是加拿大前所未见最紧绷的选情之一。

但民调预测显示，1867年加拿大建国以来，一直领导这个国家的两党都无法赢得足够的支持，以确保在国会中占绝对多数的席次。

昨天在加拿大西部卑诗省（British Columbia）最后几站竞选活动中，杜鲁道（Justin Trudeau）向选民大声疾呼，让他能够以第一个任期的成就为基础，更上层楼。

他警告谢尔扬言撤除环境保护措施，包括遏止大量使用化石燃料的联邦碳税。

杜鲁道的辅选之旅横扫安大略省、曼尼托巴省（Manitoba）与亚伯达省（Alberta），来到温哥华近郊出席在当地举行的造势大会发表谈话指出：「我们需要能团结加拿大人并对抗气候变迁，强而有力又进步的政府，而不是选出进步的在野党。」

2015年大选杜鲁道赢得压倒性胜利，重演1968年他父亲、已故前加拿大总理皮耶・杜鲁道（Pierre Trudeau）主政时获得的热烈支持。但这位政治金童自就任总理后，光环逐渐黯然失色。

杜鲁道因卷入工程巨擘拉瓦棱公司（SNC-Lavalin）司法关说案，而蒙受道德瑕疵、形象受损，同时他涂黑脸的旧照片被起底，重创他的选情。

社会民主党崛起与魁北克省境内分离主义分子重振声势，也削弱了自由党的支持度。（译者：曹宇帆/核稿：陈昱婷）

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