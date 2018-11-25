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此内容发布于2018年11月25日 下午3:50 最后更新 - 2018年11月25日 -15:50

（法新社台北25日电） 观察家表示，民进党这次选举面临意想不到的挫败，是因他们施行的政策对老百姓没有助益引发反弹。

虽然台湾的国内生产毛额（GDP）攀升，但选民表示并没有看到实际利益，而且许多人对退休金和国定假日减少感到愤怒。

部分传统的民进党支持者曾在选前表示，他们感觉到与中国关系紧张对他们的生意造成伤害，因此要惩罚民进党。

伦敦国王学院（King's College London）中国研究所教授布朗（Kerry Brown）认为，这是抗议性投票造成的结果。

布朗说：「这并非表示全心全意支持其他任何人，而只是显示台湾如今就跟其他国家一样，社会陷入分裂、非常不满，找寻抗议的机会。」

分析家表示，台湾对于中国的分离感根深蒂固，但选民希望两岸关系不会对台湾经济造成伤害，历届政府都发现很难在二者之间取得平衡。

香港浸会大学政治与国际研究学系系主任高敬文（Jean-Pierre Cabestan）说：「（选民）仍喜爱台湾实质上独立的地位和民主。但他们希望看到自己购买力增加，以及政府展现更多的能力。」

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