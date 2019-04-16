此内容发布于2019年4月17日 上午12:35

（法新社伦敦17日电） 英国警方表示，首都伦敦部分地区因为持续不散的气候变迁抗议活动而陷入瘫痪，影响50万人生活，因此逮捕近300名人士。

示威者15日开始封锁一座桥梁和主要市中心路口。这起公民不服从运动也分别在欧洲其他地方举行。

这起示威由倡议团体「反抗灭绝」（Extinction Rebellion）发起。「反抗灭绝」是学术界人士去年在英国成立的团体，是全球快速成长的环保运动之一。

伦敦都会区警察局表示，截至昨晚已逮捕290人，并发布声明说：「我们预料示威活动将于未来数周持续下去。」警方表示，截至目前，示威活动导致警方关闭55条公车路线，50万人受到影响。

逮捕数据中，有3男2女因疑似犯下刑事破坏，在能源巨头荷兰皇家壳牌集团（Royal Dutch Shell）的英国办公室遭拘留。其他大部分人则因违反公共秩序法和破坏公路而遭逮。

伦敦市长沙迪克汗（Sadiq Khan）表示，对于示威者有意于今天扰乱地铁，他「感到极度担忧」，说：「用这种方式锁定大众运输工具，只会破坏我们所有人在打击气候变迁上的目标。」

示威人士有几大诉求，一是希望政府宣布进入气候与生态紧急状态，二是温室气体在2025年底前达到零排放，三是让新兴公民集会主导气候和生态正义，遏止生物多样性的减少。（译者：王品轩/核稿：蔡佳敏）

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