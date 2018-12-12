气候峰会陷瓶颈 联合国：全球暖化攸关今日生死

此内容发布于2018年12月12日 下午11:50

（法新社波兰卡多维斯法新电）联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天力图抢救波兰一场深陷危机的气候变迁会议，发言警告说，对抗全球暖化是「攸关今日生死的问题」。

这场为期两周的会议，肩负着替2015年巴黎气候协定注入新活力的重责大任。巴黎气候协定矢言将暖化幅度控制在「远低于」摄氏2度范围，有可能的话则控制在摄氏1.5度以内。

然而，即便有一连串的科学报告警告说，唯有采取立即且激烈的手段才能避免更多灾难性极端气候，替巴黎气候协定拟定「教战守策」的努力仍遇到瓶颈。

195国代表48小时后将在波兰南部城市卡多维斯（Katowice）开会，古特瑞斯向各国部长和外交人员喊话说：「关键的政治问题未获解决。」

古特瑞斯表示：「浪掷这次机会，将重挫我们最后一次阻止气候变迁恶化的绝佳机会。」他说：「这不仅不道德，更是自杀行为。」

巴黎气候协定的目的也是希望提供资金给穷国，原因在于气候变迁造成致命风暴、热浪和干旱情况更加严重，而穷国首当其冲。

科学家认定，从目前暖化幅度仅摄氏1度情况看来，气候变迁影响已无庸置疑。

在10天前的开幕式上发言后，古特瑞斯原不打算重返波兰，但为了推动进展他回到卡多维斯说：「全世界都在看着我们。」

联合国气候机构委托的大型研究报告10月指出，若要防止暖化如脱缰般恶化，地球升温幅度就必须控制在摄氏1.5度以内。（译者：李晋纬/核稿：蔡佳敏）

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