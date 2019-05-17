（法新社雪梨18日电） 澳洲不分轩轾的大选今天登场，在过去一年经历旱灾及洪水等灾害侵袭后，这场选举或许将首度出现由气候议题分胜负、决定澳洲未来气候的情况。

在这个幅员广大的岛洲国家上，约1700万人料将投下自己神圣的一票，最终民调预测，中间偏左的劳工党（Labor）将取得胜利。

总理莫里森（Scott Morrison）的保守派自由党（Liberal Party）已缩小与反对党的巨大差距，不过双方在气候议题上的差异，或许会成为决定胜负的关键。破纪录的洪水、野火与干旱季让气候议题成为选战焦点。

劳工党承诺为可再生能源订定雄心勃勃的目标，而自由党表示，他们不会为了改善空气品质，拿燃煤支撑的经济健康当赌注。

最后民调显示，选举结果会在最后一刻才见分晓，劳工党虽以51%对49%的支持度领先，但澳洲的强制性投票和复杂的候选人圈选制，很有可能带来翻盘。

愈来愈多迹象显示，自由党在气候议题采取的立场可能在政坛上无法持久。在乡村地区，受气候影响的农夫要求采取行动，而具有生态意识的中间偏右无党籍人士则对曾是铁票区的郊区席次步步进逼，这些席次可能决定已执政6年的保守派联盟成败。

莫里森在昆士兰省北部向选民展开最后拉票时预测：「这会是我们多年来所见战况最激烈的选举。」

劳工党几周前原本声势大好，但调查机构易普索（Ipsos）昨天的最终民调显示，莫里森的联盟以49%支持率，紧追修顿（Bill Shorten）所属劳工党51%，表现优于两周前的48%对52%。部分战区席次竞争甚至更激烈，来到五五波。

莫里森表示：「我认为没有人会想到这是选举前夕会出现的情形。」

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