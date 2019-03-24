此内容发布于2019年3月24日 下午9:35

（法新社莫三比克贝拉24日电） 热带气旋伊代（Idai）10天前袭击非洲南部的莫三比克、辛巴威与马拉威，有关官员今天警告，霍乱、疟疾等疾病威胁，恐使数百万幸存者面临的恶劣环境进一步加剧。

热带气旋伊代侵袭莫三比克沿岸，带来狂风暴雨，使这个贫困国度大部分地区成水乡泽国，接着肆虐辛巴威东部，在两国造成705人丧命、另有数百人失踪。加上马拉威，3国共有200多万人受气旋影响。

莫三比克土地与环境部长柯瑞亚（Celso Correia）在首都马布托（Maputo）东北方1000公里的贝拉（Beira）简报时说，现在「出现霍乱与疟疾病例是不可避免的」。

也在简报现场的联合国人道事务协调厅（UNOCHA）副主任史丹巴（Sebastian Rhodes Stampa）警告，在难以抵达地区爆发疾病可能是「十分棘手」的问题。

柯瑞亚细述控管新出现的人道危机的努力时表示：「为缓和疫情，政府已设立霍乱治疗中心。霍乱问题出现时我们不应害怕，这是正常且几乎不可避免的。我们知道疟疾如何出现，我们有许多湿地，疟疾将会（在那里）出现。」

人道事务协调厅在每日更新报告中表示，7万4600名受气旋影响女性为孕妇，而其中约6成将在6个月内临盆，当中至少7460人面临有性命之忧的并发症。

红十字国际委员会（ICRC）表示，目前有部分霍乱病例已登记到案，但联合国无法证实这项报导。

高达10.9万人现居莫三比克中部的避难所，许多位于贝拉市内或周边地区。

联合国儿童基金会（UNICEF）健康与营养主任派特森（James McQuen Patterson）告诉法新社，这些避难所也「含有腹泻、麻疹等传染疾病的风险」。

他说：「另外，因为许多家庭失去一切，有些人睡在户外，特别是对孩童而言，罹患肺炎的风险大幅增加。」

他也强调，尽快帮助索法拉省（Sofala）爱滋病毒（HIV）带原者和爱滋病患（AIDS）恢复治疗。索法拉省是莫三比克拥有最高爱滋病毒感染率的地区之一。

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