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此内容发布于2018年3月5日 上午4:35 最后更新 - 2018年3月5日 -04:35

（法新社墨西哥瓜达拉哈拉4日电） 墨西哥籍导演吉勒摩戴托罗今天以「水底情深」勇夺奥斯卡最佳导演奖，家乡瓜达拉哈拉民众举着奥斯卡大金人道具上街游行，并随墨西哥街头乐队的演奏大举庆祝。

瓜达拉哈拉（Guadalajara）位于墨西哥西部，是全国第2大城，当地粉丝有的参加奢华直播派对、有的直接涌上街头，庆贺家乡英雄吉勒摩戴托罗（Guillermo del Toro）横扫奥斯卡。他的童话爱情片「水底情深」（The Shape of Water）共夺下4个奖。

在瓜达拉哈拉市中心，一小群欣喜若狂的民众在智慧女神圆环（Glorieta de la Minerva）的巨型喷泉边高呼：「棒喔、棒喔、棒喔、棒喔！托罗、托罗！」

高档购物中心也举办比较时髦的活动，邀请宾客观赏大萤幕上的奥斯卡颁奖典礼，一旁还请来墨西哥街头乐团伴奏，乐手都头戴当地标志巨檐帽。

以DJ为业且从小与吉勒摩戴托罗在同社区长大的柯西尤（Cesar Cosio）笑着表示：「他在影界是只怪兽。」

「他得奖是实至名归。能看到吉勒摩得胜、举起小金人，我对这一刻心存感激。这不可能在更好的时候发生，我觉得这是他迄今最好的作品。」。

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