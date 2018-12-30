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水行侠推波助澜 好莱坞2018年超丰收

（法新社好莱坞30日电） 根据今天公布的数据，「水行侠」（Aquaman）后续力十足，周末在北美海捞5160万美元，助电影业以破纪录成绩结束这一年。

根据统计公司ComScore，美加票房今年度总收入来到破纪录的119亿美元，自前一年上升2.7%。

追踪票房表现的北美院线联盟（Exhibitor Relations）数据显示，「水行侠」本周表现仅比首映周下滑24%，相较之下，部分超级英雄片第2周票房可能会跌个5、6成。

华纳兄弟影业发行、杰森摩莫亚（Jason Momoa）主演的「水行侠」，全球票房直逼7亿5000万美元。

迪士尼出品的「爱．满人间」（Mary Poppins Returns）第2周表现反而比首周更优秀，28日至今天这3天有2800万美元进帐，成长18%。

排名第3的是派拉蒙影业的「变形金刚」系列片前传「大黄蜂」（Bumblebee），票房2050万美元。「华盛顿邮报」赞「大黄蜂」超越前几部系列片，内容「幽默、澎湃，且令人意外的感情丰富」。

第4的是索尼的「蜘蛛人：新宇宙」（Spider-Man: Into the Spider-Verse），进帐1830万美元。本片除在烂番茄（Rotten Tomatoes）网站赢得97%好评，还入围金球奖最佳动画片。

第5的是华纳兄弟发行、克林伊斯威特（Clint Eastwood）自导自演的「赌命运转手」（The Mule），收入1180万美元，比上一周上升27%。

本周第6到第10的电影分别为：「为副不仁」（Vice），780万美元；「福尔摩湿与滑生」（Holmes & Watson）730万美元；「她的成功日记」（Second Act）720万美元；「无敌破坏王2：网路大暴走」（Ralph Breaks the Internet）650万美元；「鬼灵精」（Dr. Seuss's The Grinch）420万美元；「双后传」（Mary Queen of Scots）270万美元。

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