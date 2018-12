水行侠推波助澜 好莱坞2018年超丰收

(法新社好莱坞30日电) 根据今天公布的数据,「水行侠」(Aquaman)后续力十足,周末在北美海捞5160万美元,助电影业以破纪录成绩结束这一年。

根据统计公司ComScore,美加票房今年度总收入来到破纪录的119亿美元,自前一年上升2.7%。

追踪票房表现的北美院线联盟(Exhibitor Relations)数据显示,「水行侠」本周表现仅比首映周下滑24%,相较之下,部分超级英雄片第2周票房可能会跌个5、6成。

华纳兄弟影业发行、杰森摩莫亚(Jason Momoa)主演的「水行侠」,全球票房直逼7亿5000万美元。

迪士尼出品的「爱.满人间」(Mary Poppins Returns)第2周表现反而比首周更优秀,28日至今天这3天有2800万美元进帐,成长18%。

排名第3的是派拉蒙影业的「变形金刚」系列片前传「大黄蜂」(Bumblebee),票房2050万美元。「华盛顿邮报」赞「大黄蜂」超越前几部系列片,内容「幽默、澎湃,且令人意外的感情丰富」。

第4的是索尼的「蜘蛛人:新宇宙」(Spider-Man: Into the Spider-Verse),进帐1830万美元。本片除在烂番茄(Rotten Tomatoes)网站赢得97%好评,还入围金球奖最佳动画片。

第5的是华纳兄弟发行、克林伊斯威特(Clint Eastwood)自导自演的「赌命运转手」(The Mule),收入1180万美元,比上一周上升27%。

本周第6到第10的电影分别为:「为副不仁」(Vice),780万美元;「福尔摩湿与滑生」(Holmes & Watson)730万美元;「她的成功日记」(Second Act)720万美元;「无敌破坏王2:网路大暴走」(Ralph Breaks the Internet)650万美元;「鬼灵精」(Dr. Seuss's The Grinch)420万美元;「双后传」(Mary Queen of Scots)270万美元。

