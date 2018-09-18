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此内容发布于2018年9月18日 下午10:20 最后更新 - 2018年9月18日 -22:20

（法新社纽约18日电） 揭发水门案的美国知名调查记者伍德华（Bob Woodward）出版煽动性新书「恐惧：川普入主白宫」，发行首周卖出110万册，成为出版商赛门舒斯特公司史上销售最快的一本书。

赛门舒斯特公司（Simon & Schuster）今天指出，披露美国总统川普政府内幕的「恐惧：川普入主白宫」（Fear: Trump in the White House，暂译）在11日发行当天，销量便达惊人的90万册。

这项销量数据包括印刷、有声书及数位版本在内。

赛门舒斯特公司拥有94年悠久历史，公司总裁卡普（Jonathan Karp）表示：「只有一个词汇可以形容『恐惧』一书的销量 ，那就是庞大。」

这本书长达357页，热销的大量需求迫使出版商准备进行第10刷。

「恐惧：川普入主白宫」销量甚至超越美国记者沃尔夫（Michael Wolff）今年1月出版的「烈焰与怒火：川普白宫内幕」（Fire and Fury：Inside the Trump White House）。这本书同样谈论川普政府，发行首周卖出逾100万册。

沃尔夫的书发行后，前美国联邦调查局（FBI）局长柯米（James Comey）也出版「更高的忠诚：真相、谎言和领导」（A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership，暂译）。

还有前白宫幕僚纽曼（Omarosa Manigault Newman ）同样出版批评川普的煽动性着作「精神错乱」（Unhinged，暂译）。

川普日前批评伍德华的书是「笑话」、「骗局」，还痛批他使用匿名消息来源。（译者：陈彦钧/核稿：刘文瑜）

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