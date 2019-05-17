此内容发布于2019年5月17日 上午10:20

（法新社华盛顿17日电） 美国正和主要贸易伙伴国进行谈判之际，美国总统川普今天宣布，他将延后6个月决定是否对进口车辆加徵关税。

川普在白宫发布的公告中表示：「在180天内，…（美国）贸易代表会持续向我报告最新磋商结果。」

川普原本必须在明天截止期限前，宣布是否对进口车辆实施25%惩罚性关税。这项措施令欧洲联盟（EU）和日本格外担忧，墨西哥和加拿大也相当担心。若美国调涨汽车关税，势必会令川普的多战线贸易战大幅升温。

虽然川普如今把决定时间延后，但关税威胁仍悬而未定。而加徵汽车关税无疑会令美国主要贸易伙伴国不满。这些国家早已因美国对进口钢铝课徵惩罚性关税，而深感愤怒。

欧盟、加拿大和墨西哥为了反击，已对来自美国的摩托车、柳橙汁、威士忌和牛仔裤实施严苛关税。

美国和欧盟间的贸易磋商，原本预期可化解僵局；但现在协商将在川普可能实施汽车关税的威胁下进行。

川普今天在公告中还说，来自外国的不公平竞争，导致美国汽车产业面临衰颓。

美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）提出的报告认定，美国在汽车市场的占有率下滑，影响到美国业者的研发和制造，这些全都「对国家安全至关重要」。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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