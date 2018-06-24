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此内容发布于2018年6月24日 上午2:35 最后更新 - 2018年6月24日 -02:35

（法新社利雅德24日电） 沙乌地阿拉伯女性开车禁令今天解除，午夜一过，一群群女性驾车驶入首都利雅德街头欢呼庆祝。电视女主播萨马尔也首度开车上路，沿途每隔几公尺就有人向她道贺，不分男女。

萨马尔（Samar Almogren）终于在自己出生成长的城市首次驾驶自有车辆上路。住在利雅德北区纳吉斯（Narjiss）区的她今天午夜向孩子道晚安后，穿上白色「阿巴雅」（abaya）长罩袍，踏入停在屋外她拥有的白色GMC休旅车驾驶座。

萨马尔驶入利雅德主要道路「法赫德国王」（King Fahd）大道，一边表示：「我起鸡皮疙瘩。我从没想像过自己能在这条路上开车。」当她驾车在利雅德市区穿梭时，男男女女拦下她的车向她道贺和表达支持。

一群20多岁男性因小事故在路旁等待警察排解时，见到萨马尔的车辆驶过，对她微笑和欢呼。警察也抬起头露出微笑。

一位在人行道上抽菸的穿西装男子，则对萨马尔大声鼓掌。一对手牵手散步的年轻情侣则停下脚步，对萨马尔比出大拇指和胜利手势。

一名驾车驶过现场的男子说：「我非常骄傲。这感觉像是节庆日。」显然受到感动的萨马尔则表示：「他们还说这个社会没准备好让女性开车。」

萨马尔最小的4岁儿子沙洛姆（Salloum）患有唐氏症，她已经决定明天要开车去哪里。「我明天第一趟行程，是带沙洛姆到我母亲家，接着开车载我母亲到任何她想去的地方。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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