沙乌地政府改组 新任外长：非因哈绍吉事件

此内容发布于2018年12月28日 下午9:35

（法新社利雅德28日电） 不顾国际社会对于沙乌地阿拉伯记者哈绍吉遇害的愤慨，沙国新任外交部长阿萨夫受访指出，政府改组的动机并非因为哈绍吉事件，而是要提升政府效率，他还否认沙国陷入危机。

沙乌地国王沙尔曼（King Salman）昨天下令政府进行重大改组，前财政部长阿萨夫（Ibrahim al-Assaf ）取代朱贝尔（Adel al-Jubeir）出任外交部长。

阿萨夫出任外长以来首次接受法新社专访，他坚称，政府改组的动机并非源自哈绍吉事件，而是需要提高政府机构的效率。哈绍吉今年10月初在土耳其伊斯坦堡的沙国领事馆遇害。

阿萨夫在利雅德的家中告诉法新社记者：「贾玛尔．哈绍吉的事情…确实让我们所有人都很难过。」

阿萨夫还说：「但总而言之，我们没有经历危机，我们正在进行转型。」他指的是沙国王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）展开的社会和经济改革。

69岁的阿萨夫出任外长前，穆罕默德．沙尔曼曾进行一连串好斗的外交政策，例如跟区域盟邦联手封锁邻国卡达（Qatar），且在叶门展开军事行动，还与加拿大发生激烈外交纷争。

最重要的是，哈绍吉在伊斯坦堡的沙国领事馆被所谓的「自作主张」杀手谋害，这件事正测试沙国和重要盟友美国的关系，特别是美国联邦参议院最近通过决议，要穆罕默德．沙尔曼对这起事件负责。

阿萨夫被问到自己最大的外交政策挑战，是否为修复沙国的受损声誉，他回答说：「我不会说『修复』，因为我国和世界绝大多数国家之间的关系都很好。」

昨天沙国政府改组，朱贝尔被任命为外交国务大臣，引发各界揣测朱贝尔因为没能平息世界各国对于哈绍吉事件的批评而遭降职 。

阿萨夫表示：「这跟事实相去甚远。」

他还坚称，朱贝尔的新角色相当于分工合作，而不是被降职。（译者：陈彦钧/核稿：卢映孜）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting