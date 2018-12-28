沙乌地政府重大改组 新外长否认沙国陷危机

（法新社利雅德28日电） 不顾国际社会对于沙乌地阿拉伯记者哈绍吉遇害的愤慨，沙国新任外交部长阿萨夫受访指出，政府改组的动机并非因为哈绍吉事件，而是要提升政府效率，他还否认沙国陷入危机。

沙乌地国王沙尔曼（King Salman）昨天下令政府进行重大改组，前财政部长阿萨夫（Ibrahim al-Assaf ）取代朱贝尔（Adel al-Jubeir）出任外交部长。

阿萨夫出任外长以来首次接受法新社专访，他坚称，政府改组的动机并非源自哈绍吉事件，而是需要提高政府机构的效率。哈绍吉今年10月初在土耳其伊斯坦堡的沙国领事馆遇害。

阿萨夫在利雅德的家中告诉法新社记者：「贾玛尔．哈绍吉的事情…确实让我们所有人都很难过。」

阿萨夫还说：「但总而言之，我们没有经历危机，我们正在进行转型。」他指的是沙国王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）展开的社会和经济改革。

69岁的阿萨夫出任外长前，穆罕默德．沙尔曼曾进行一连串好斗的外交政策，例如跟区域盟邦联手封锁邻国卡达（Qatar），且在叶门展开军事行动，还与加拿大发生激烈外交纷争。

最重要的是，哈绍吉在伊斯坦堡的沙国领事馆被所谓的「自作主张」杀手谋害，这件事正测试沙国和重要盟友美国的关系。

阿萨夫被问到自己最大的外交政策挑战，是否为修复沙国的受损声誉，他回答说：「我不会说『修复』，因为我国和世界绝大多数国家之间的关系都很好。」（译者：陈彦钧/核稿：卢映孜）

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