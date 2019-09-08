此内容发布于2019年9月8日 上午10:35

（法新社利雅德7日电） 沙乌地阿拉伯国营媒体报导，国王沙尔曼（King Salman）他的儿子阿卜杜拉齐兹．沙尔曼亲王为能源部长，取代法利赫。在沙国受到油价疲弱冲击之际，能源部人事出现重大改组。

沙乌地新闻社（SPA）援引王室命令表示：「法利赫（Khalid al-Falih）遭到革职。阿卜杜拉齐兹亲王（Abdulaziz bin Salman）殿下被任命为能源部长。」报导说，能源部副部长也遭撤换。

阿卜杜拉齐兹是沙国实质领导人、王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）同父异母的哥哥。沙国正准备将国营石油巨擘阿美公司（Aramco）挂牌上市，备受市场期待。

自法利赫2016年被任命为石油部长以来，他一直是沙国能源政策的代表，但这名资深官员的职权近几周不断萎缩。他几天前才被拔去阿美公司董事长一职，由沙乌地阿拉伯公共投资基金（Public Investment Fund）负责人鲁马扬（Yasir al-Rumayyan）取代。

阿卜杜拉齐兹早在1980年代即任职石油部，历任要职。现已关闭智库阿拉伯基金会（Arabia Foundation）的创办人西哈比（Ali Shihabi）表示，阿卜杜拉齐兹自1980年代起，几乎参与每场石油输出国家组织会议，所以有丰富的机构经验。

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