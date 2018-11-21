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此内容发布于2018年11月21日 下午10:05 最后更新 - 2018年11月21日 -22:05

（法新社伦敦21日电） 沙乌地阿拉伯外交部长朱贝尔（Adel al-Jubeir）今天说，要沙国王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）为异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）命案负责是「踩红线」。

朱贝尔在英国广播公司（BBC）电视采访中表示，不会容忍任何贬斥沙国王储与国王的谈论内容。

朱贝尔说：「在沙乌地阿拉伯，我们的领导层是条红线。沙尔曼国王（King Salman）和王储的捍卫者就是一条红线。」

「他们代表每位沙乌地公民，每位沙乌地公民代表他们，我们不会忍受任何事的任何讨论贬斥我们的国王与王储。」

向来严厉批判沙国王储的哈绍吉是「华盛顿邮报」（Washington Post）作家及美国住民，他10月2日受引诱到沙国驻土耳其伊斯坦堡领事馆，遭杀害后据报被分尸。

经过长时间否认后，沙国当局承认会负责，表示21名涉案人已遭羁押，然而泄漏给美国媒体的中央情报局（CIA）进一步分析，据报将罪魁祸首指向沙国王储。

朱贝尔坚持，王储没有涉入这起命案。他说：「我们把话说得非常清楚，我们展开调查并将惩处该为此事负责的人。」

他呼吁土耳其提供所持有、攸关命案的所有证据，并停止泄漏资讯。

朱贝尔表示，这起谋杀是情报人员「擅作主张的行动」。

朱贝尔也表示，任何美国可能对沙国祭出的制裁都是短视的。

美国总统川普不顾外界批评声浪，就哈绍吉命案力挺沙国，称赞沙国将油价妥善控制在低档。

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