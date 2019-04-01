此内容发布于2019年4月1日 下午11:20

（法新社华盛顿1日电） 「华盛顿邮报」（WP）今天报导，遇害沙乌地阿拉伯异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）的儿女在沙国获得上亿元房产，沙国有关当局每月还付给他们每人至少30万元。

哈绍吉生前是「华盛顿邮报」专栏作家，向来直言批评沙乌地政府。他去年10月进入沙乌地驻土耳其伊斯坦堡领事馆后惨遭沙国派出的15名特工分尸，遗体至今下落不明。

华邮报导说，支付给哈绍吉两个儿子和两个女儿的款项，「是沙乌地力图与哈绍吉家属达成长期和解行动的一环，部分目的是确保他们继续在公开声明中展现克制」。

报导还说，哈绍吉的儿女还获得位于沙乌地港市吉达（Jeddah）的房产，每栋价值多达400万美元（约新台币1.24亿元）。

据报导，哈绍吉的长子萨拉（Salah）打算继续住在沙国。萨拉的弟妹都住在美国，料将出售这些房产。

除了获得房产，哈绍吉的子女每个月获得至少1万美元（约新台币31万元），且收到的钱或许还不只这些，加总起来每人可能有数千万美元。

大权在握的沙乌地王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）被控是哈绍吉命案幕后黑手，但沙国宣称王储未涉案。

沙国起初表示不知道哈绍吉下落，但后来说哈绍吉之死是自作主张的恶棍特工所为。沙国检方已将涉案的11人起诉。

Neuer Inhalt Horizontal Line