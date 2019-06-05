此内容发布于2019年6月5日 上午3:20

（法新社华盛顿4日电） 美国民主党联邦参议员凯恩今天表示，「华盛顿邮报」（Washington Post）撰稿人哈绍吉疑似遭沙乌地阿拉伯王储下令杀害后，川普政府两度批准为沙国提供核技术。

凯恩（Tim Kaine）表示，2017年12月后美国7次对沙国转移核子技术，上述两次包含在内。

凯恩是参院外交委员会委员，3月以来持续要求美国能源部提供对沙国转移核技术的资料。

肯恩表示，索取资料尚须外交委员会主席出面，但他还是等了2个月之后，才终于获得答案。

其中一次转移是在2018年10月18日，也就是哈绍吉（Jamal Khashoggi）遇害16天后。

哈绍吉拥有美国居留权，生前住在维吉尼亚州，2018年10月2日进入沙国驻土耳其伊斯坦堡领事馆后遇害，尸体还遭肢解。

哈绍吉死后的第2次核技术转移，则是在今年2月18日。

美国情报干员先前表示，哈绍吉应该是由沙国王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）下令杀害，但川普始终不愿加以谴责。

川普上月绕过国会批准对沙军售。沙乌地阿拉伯领导联军，攻打叶门叛军「青年运动」（Houthi）。

肯恩今天在声明中说：「川普总统不顾国会反对，热切提供沙乌地阿拉伯想要的一切，此举伤害美国国安利益。这个政府诸多举动都危险地助长了区域紧张情势，这只是其中之一而已。」（译者：郑诗韵/核稿：张佑之）

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