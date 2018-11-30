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此内容发布于2018年11月30日 下午11:50 最后更新 - 2018年11月30日 -23:50

（法新社布宜诺斯艾利斯30日电） 沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼今天出席20国集团高峰会，中俄领导人笑容满面地欢迎他，欧洲各国领袖则没给他好脸色，就异议记者命案和叶门战争向他提出警告。

沙国记者沙绍吉（Jamal Khashoggi）不到两个月前在沙乌地驻伊斯坦堡领事馆遭谋杀小组杀害，激怒沙国盟友后，穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）飞往阿根廷首都布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）参与全球前20大经济体高峰会，显示他有意继续让沙国在全球经济扮演影响力强大的关键角色。

根据一张迅速在网路疯传的影像，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）和33岁的穆罕默德．沙尔曼满脸笑容，热情洋溢地与彼此握手，宛如许久未见的好友在20国集团（G20）峰会重逢。

与此同时有报导指出，俄罗斯与沙乌地阿拉伯已达成协议，将于石油输出国家组织（OPEC）12月6日在维也纳召开会议时联合减产石油，以协助支撑跌跌不休的原油价格。

不过，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）对沙国王储的态度似乎就没那么温和了。

透过麦克风传出的声音，可听见穆罕默德．沙尔曼以英语对马克宏说「不用担心」，马克宏则回说，「我很担心，确实很担心」。

这个片段有部分内容无法听见，双方谈话的背景也不完全清楚。

马克宏对沙国王储说，「你从不听我说」，穆罕默德．沙尔曼则回，「我会听，这是一定的」。

法国总统府说，马克宏与穆罕默德．沙尔曼谈到沙绍吉命案和沙国参与叶门内战。叶门内战导致数以百万计人濒临饥荒边缘，联合国说这是全球最严重的人道危机。

艾里赛宫（Elysee Palace）说，马克宏告诉穆罕默德．沙尔曼，欧洲希望派出国际调查人员参与调查哈绍吉命案，也强调「必须以政治途径解决叶门问题」。

有人看见穆罕默德．沙尔曼也与美国总统川普和他的女儿伊凡卡（Ivanka Trump）闲聊，在美国民众对沙国不满情绪高涨之际，白宫对此轻描淡写。

白宫资深官员说：「他们相互寒暄，就像他几乎跟所有与会的领导人都说上几句客套话一样。」

川普则说：「我们没有讨论。我们或许会讨论，但还没开始。」

英国首相梅伊（Theresa May）在G20峰会登场前对天空新闻网（Sky News）说，她将在会上就哈绍吉命案与叶门议题对沙国王储施压。

梅伊说：「沙乌地阿拉伯必须确保他们进行的是彻底、可信且透明的调查，使各方对调查结果充满信心，并将相关人士绳之以法。」

新华社报导，「坚定支持」利雅德当局大力改革的中国国家主席习近平在布宜诺斯艾利斯热情招呼穆罕默德．沙尔曼。

报导引述习近平告诉沙国王储的话说，中国将在「涉及彼此核心利益问题上」，继续与这个阿拉伯国家相互支持。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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