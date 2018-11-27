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此内容发布于2018年11月27日 下午10:35 最后更新 - 2018年11月27日 -22:35

沙王储来访 突尼西亚百人上街为异议记者讨公道（法新社突尼斯27日电）突尼西亚今天有数以百计的示威人士上街抗议沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）到访，并要求为遇害的沙国异议记者哈绍吉伸张正义。

示威人士前往首都突尼斯集结数小时后，突尼西亚总统府宣布沙国实质统治者穆罕默德．沙尔曼已到访突国的消息。

突尼西亚已因穆罕默德．沙尔曼来访而示威数日，今天抗议民众高喊「凶手滚！」，并高举写有「人民希望沙尔曼受审」、「向屠杀叶门儿童的凶手说不」、「我们不欢迎你」及「不要玷污突尼西亚革命」等内容的标语。

哈绍吉（Jamal Khashoggi）10月2日在沙乌地驻土耳其伊斯坦堡领事馆惨遭杀害后，沙国面临来自世界各地的严词抨击，也使外界更严格检视沙乌地在叶门毁灭性战争中所扮演的角色。

突尼西亚教师雷兹吉（Basma Rezgui）也是示威人士之一，他挥舞着沾有红漆的锯子说：「阿拉伯世界的领导人竟杀害他在叶门的手足，这不人道，谋杀记者更糟。」

哈绍吉据报惨遭肢解，沙乌地则称他死于「自作主张的行动」，但根据中央情报局（CIA）外流给美国媒体的分析报告，穆罕默德．沙尔曼是整起事件的幕后黑手。

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