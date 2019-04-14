此内容发布于2019年4月15日 上午1:20

（法新社洛杉矶14日电） 追踪票房的北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天指出，华纳兄弟轻松超级英雄片「沙赞！」打趴一票新片，连续第2个周末登上票房冠军宝座，估计进帐约2510万美元。

适合阖家观赏的沙赞！（Shazam!）获影评和观众一致好评，在电影评论网站烂番茄（Rotten Tomatoes）分别有90和88高分，海外进帐高达1.64亿美元。

以汤姆汉克斯1980年代喜剧片「飞进未来」（Big）为灵感的环球新片「飞回过去」（Little，暂译），周末开片以1550万美元收入排名第2，特别受到女性和非裔观众青睐。

14岁童星玛西马丁（Marsai Martin）10岁就向制片公司提出电影构想，成为好莱坞主要片厂最年轻制作人，并在片中饰演年轻版的蕾吉娜霍尔（Regina Hall）。

本周末排名第3的同样是新上档的「地狱怪客：血后的崛起」（Hellboy），1200万美元进帐让片商狮门相当失望，原本预料会有1700万至2000万美元之间表现。

1989年旧片新拍的「禁入坟场」（Pet Sematary）拿下第4，这部根据史蒂芬金（Stephen King）小说改编的恐怖片有约1000万美元收入。

第5的是迪士尼的「小飞象」（Dumbo），票房910万美元。

第6到第10的电影依序为：「惊奇队长」（Captain Marvel），860万美元；「我们」（Us），690万美元；「禁忌世代I：邂逅」（After），620万美元；「大冒险家」（Missing Link），580万美元；「最佳敌人」（The Best of Enemies），200万美元。（译者：蔡佳敏/核稿：刘淑琴）

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