此内容发布于2020年5月12日 上午1:20

（法新社华盛顿11日电） 美国疾病管制暨预防中心（CDC）今天表示，2019冠状病毒疾病疫情爆发初期在机场进行采检作用不大，因为无症状也可能传染他人。

几天前的新闻报导说，白宫为重启受创惨重的航空业，正在推行恢复机场采检。

「今日美国报」（USA TODAY）9日取得的内部电邮显示，CDC官员敦促总统川普政府重新考虑发烧筛检计画，藉此恢复民众信心。

美国2月3日起在机场采检从中国入境乘客，询问他们有无可能症状，并使用红外线热像仪量测体温。这项政策后来扩大到涵盖从伊朗入境的旅客。

由于美国最初的病例集中在西岸，CDC这份报告着重在加州的筛检。

官员2月3日至3月17日间采检约1万2000名乘客，指示他们自我健康管理，但这些乘客之中，后来只有3人与截至4月15日通报加州的2万6182例确诊者相吻合。

这显示出，尽管耗费1694小时工时，机场采检几乎可说是白忙一场。

报告作者写道：「机场采检对于病例侦测的好处或许有限，因为呼吸道疾病有潜伏期以及无症状传染，例如2019冠状病毒疾病。」

相较之下，2014至15年伊波拉（Ebola）病毒爆发期间的机场采检就有效许多，因为伊波拉「有明显的临床表现，只有在出现症状后才会传染，且需要监控的乘客也少一些」。（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

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