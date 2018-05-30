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此内容发布于2018年5月30日 上午3:05 最后更新 - 2018年5月30日 -03:05

（法新社东京30日电） 日本媒体今天报导，当局正在权衡与北韩展开高层级直接谈判，可能是由两国外长在8月会面；日本官员拒绝证实相关报导。

与此同时，美国总统川普与北韩领导人金正恩举行史无前例高峰会的准备工作似乎已重回正轨。

「每日新闻」（Mainichi Shimbun）引述不具名政府消息人士的话说，这场会谈可望于东协区域论坛（ASEAN Regional Forum）8月在新加坡登场期间举行。

日本内阁官房长官菅义伟（Yoshihide Suga）拒绝证实媒体报导。

他在例行记者会上表示：「我们知悉媒体报导。一切仍在未定之天，包括外务大臣是否将参加东南亚国家协会相关会议。」

共同社也引述不具名消息人士的话报导，日本当局已提出由外务大臣河野太郎（Taro Kono）会见北韩外长李勇浩（Ri Yong-ho）的建议，并试探了北韩方面的意向。

不过共同社和「每日新闻」也说，日本官员在争取这项可能的部长级会谈前，将先评估川金会的结果。

日本与北韩上一次举行部长级会谈是在2015年，时间点也落在东南亚国协会议期间。

日相安倍晋三对北韩一向抱持强硬立场，呼吁各方持续对平壤施以制裁和最大程度的压力。

但他也说，日本最终将需与北韩直接会谈，以解决日本公民遭平壤当局绑架的问题。（译者：刘文瑜/核稿：张佑之）

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