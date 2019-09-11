此内容发布于2019年9月12日 上午12:35

（法新社华盛顿11日电） 有「油神」（Oracle of Oil）封号的美国石油大亨皮肯兹（Boone Pickens）今天辞世，享耆寿91岁。

皮肯兹基金会发出声明指出，皮肯兹因病自然辞世，亲友随侍在侧。

皮肯兹打滚职场65年，一手打造叱吒美国的能源王国。他不仅是能源业先驱，也是慈善家与避险基金大亨，1980年代声名鹊起，与投资大亨艾康（Carl Icahn）齐名。

1985年皮肯兹旗下梅萨石油（Mesa Petroleum）买下海湾石油（Gulf Oil）股份，开始对海湾石油施压，要求重整并提高股东报酬率；没多久后，他以「企业掠夺者」（corporate raider）之姿，登上「时代」（Time）杂志封面。

后来海湾石油卖给雪佛龙公司（Chevron），梅萨还因此大赚一笔，日后这种收购手法也成为华尔街常见策略。

年轻时的皮肯兹在菲利普石油（ Phillips Petroleum）上班，之后自立门户，用借来的2500美元创办Petroleum Exploration，也就是梅萨石油前身。

1964年他让梅萨上市，进而把梅萨打造成美国最大型独立石油与天然气公司之一。

1997年，年近70的皮肯兹创办BP Capital。

2008年皮肯兹转换跑道，从石油业转战永续能源与天然气业，他把这两种能源称为「过渡燃料」，是连接未来进入非化石燃料时代的桥梁，而此举除了是想减少资金流向石油输出国家组织（OPEC），也是出于对环保的关怀。

皮肯兹长期金援共和党，前国务卿凯瑞（John Kerry）的越战纪录遭质疑时，皮肯兹毫不犹豫拿出大笔资金刊登攻击广告，击垮凯瑞2004年的总统竞选梦。

2016年川普参选后，原本支持前佛罗里达州州长杰布．布希（Jeb Bush）的皮肯兹立刻倒戈转为支持川普，大幅拉抬了川普声势。（译者：郑诗韵/核稿：卢映孜）

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