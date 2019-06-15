此内容发布于2019年6月15日 下午9:05

（法新社杜拜15日电） 美国与伊朗紧张对峙之际，两艘油轮在阿曼湾驶往港口途中遇袭，沙乌地阿拉伯与阿拉伯联合大公国今天呼吁列强采取果断行动，以保障能源供给无虞。

油轮遇袭事件造成油价飞涨后，阿联外交部长阿布杜拉（Sheikh Abdullah bin Ali Al-Thani）敦促世界列强「保障国际航道安全与能源供给无虞」；沙乌地阿拉伯随后也提出相同呼吁。

船东与船运主管表示，日本油轮Kokuka Courageous号因爆炸而震动时，船上载运着高度易燃甲醇。这艘油轮和挪威所属的Front Altair号今天驶往港口。

美国军方昨天公布一段低画素影像，显示伊朗巡逻船艇从其中一艘稍早遇袭的油轮上移除「未爆的磁性吸附水雷」。

美国总统川普直言，阿曼湾13日发生两起油轮遇袭事件，「就是伊朗干的」，伊朗政府矢口否认相关指控。

美国与伊朗紧张情势升高，伊朗一再扬言要封锁荷莫兹海峡（Hormuz Strait）。地形狭窄的荷莫兹海峡是全球原油供给的重要海上通道。

阿联外长阿布杜拉今天敦促各方缓和紧张情势；阿联正苦于制衡伊朗在中东地区的影响力。

波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）秘书长札亚尼（Abdul Latif Al Zayani）也指油轮遇袭事件是对能源供给的「直接威胁」，呼吁世界强权共同保护国际海运航道安全，并追究肇事者的责任。（译者：纪锦玲/核稿：刘文瑜）

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