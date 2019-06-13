此内容发布于2019年6月13日 下午8:20

（法新社纽约联合国总部13日电） 两艘油轮在阿曼湾遭受攻击，美国指控伊朗为幕后黑手，美驻联合国代理大使柯恩（Jonathan Cohen）今天呼吁联合国安全理事会应正视来自伊朗的「明显威胁」。

安理会今天举行闭门会议，听取柯恩简报华府的评估报告，美方认为两艘油轮在战略海道阿曼湾疑似遭受攻击，伊朗应为此负起责任。

5月间有4艘油轮在阿拉伯联合大公国外海遭袭，一个月后阿曼湾又发生类似事件。柯恩表示，阿曼湾事件显示伊朗对国际和平安全的明显威胁。

他补充说：「我已要求安理会继续处理此事，并期望我们对此事有进一步的对话，以及商讨未来几天如何回应。」

一些外交人员说，安理会其他成员国与华府看法不同，他们认为，并没有明显证据显示伊朗与攻击事件有关联。

科威特大使曼苏尔（Mansour al-Otaibi）表示，安理会成员谴责暴力，许多人呼吁查明事实真相。

曼苏尔在会后告诉媒体记者：「我们想知道谁是此一攻击事件的幕后黑手。」

美国与伊朗紧张情势升高之际，这是最新一起事端，华府也指控伊朗应为5月油轮攻击事件负责。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，应该厘清事实，但警告勿在情势不稳的中东海域引发冲突。

5月12日有4艘油轮在阿拉伯联合大公国外海的阿曼湾遇袭，两艘为沙乌地阿拉伯籍、一艘挪威籍，另一艘属阿拉伯联合大公国，都是遭受不明袭击而毁损。（译者：纪锦玲/核稿：徐睿承）

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