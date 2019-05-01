此内容发布于2019年5月2日 上午12:05

（法新社法国昂布瓦斯2日电） 文艺复兴大师达文西逝世500周年，法国罗亚尔河谷（Loire Valley）小镇昂布瓦斯今起展开盛大纪念活动，法义两国总统共襄盛举，暂且压下双方外交不睦。

义大利画家达文西应法国国王法兰索瓦一世（Francis I）之邀来到法国，他在世最后3年就住在法国城镇昂布瓦斯（Amboise）。达文西1519年辞世，享寿67岁。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和义大利总统马达雷拉（Sergio Mattarella）将造访达文西之墓所在的皇家城堡与克洛绿榭城堡（Clos Luce），纪念达文西逝世500周年。克洛绿榭城堡这座奢华庄园离达文西故居不远。

前来参与纪念活动的名流将包括义大利当代建筑大师皮亚诺（Renzo Piano）和法国太空人佩斯凯（Thomas Pesquet）。

由于义大利民粹政府采取强硬政策，并支持法国反政府「黄背心」（yellow vest）示威运动，使法国和义大利过去数月来外交紧张节节高升，两国陷入二战以来最严重外交危机，巴黎当局还宣布召回驻罗马大使。

马克宏的办公室说，与马克宏同样坚定支持欧盟的马达雷拉在缓和紧张方面扮演「不可或缺的角色」。

马克宏也将成为继前总统戴高乐（Charles de Gaulle）1959年踏足昂布瓦斯后，再次造访这座城镇的法国总统。（译者：刘文瑜/核稿：陈亦伟）

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