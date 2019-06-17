此内容发布于2019年6月18日 上午1:20

（法新社巴黎17日电） 全球艺术品拍卖龙头苏富比今天宣布，法国电信和媒体大亨德拉希（Patrick Drahi）斥资37亿美元（约新台币1166亿元），收购这家1744年在英国伦敦成立的国际拍卖公司。

苏富比（Sotheby's）说，Altice帝国创办人、亿万富豪德拉希透过旗下公司BidFair USA，以每股57美元收购苏富比。Altice旗下拥有法国电信公司（SFR）和多家法国媒体公司，包括BFM新闻频道和「解放报」（Liberation）。

德拉希跟随开云集团（Kering）董事长兼执行长皮诺特（Francois Pinault）的脚步，跨足艺术市场。皮诺特1998年收购苏富比竞争对手佳士得（Christie's）的多数股权。

一旦交易完成，苏富比将告别在纽约证券交易所长达31年的上市公司生涯，再度重归私人所有。

苏富比股价17日美股收盘暴涨58.60%，终场收在56.13美元。德拉希提出的每股57美元收购价，和苏富比14日收盘价相比溢价61%。

苏富比执行长史密斯（Tad Smith）在声明中说：「派屈克（德拉希）以对创新和独创性的承诺闻名于世，他创立和领导若干全球最成功的电信、媒体和数位公司。」

「这次收购将为苏富比提供机会，在较灵活的私人环境加速过去几年成功的成长计画。」

根据富比世（Forbes）杂志，在法国富人榜排名第9的德拉希个人财产净值估计达91亿美元（约新台币2891亿元）。他说，苏富比董事会建议股东接受他的出价，让他感到很「荣幸」。

德拉希说，他着眼于「非常长期」的投资，也没有改变苏富比商业策略的计画。

熟知内情的消息人士告诉法新社：「他已把目光锁定这家公司好几年了。」

消息人士说，他对古典音乐和绘画的知识特别渊博。

这项交易还需经过监管当局和股东批准，料将在2019年第4季完成收购。

苏富比拍出的着名收藏品包括已故温莎公爵夫人（Duchess of Windsor）的珍贵珠宝、美国普普艺术家安迪沃荷（Andy Warhol）的名作和挪威画家孟克（Edvard Munch）的「呐喊」（The Scream）。（译者：刘文瑜/核稿：刘淑琴）

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