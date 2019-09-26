此内容发布于2019年9月26日 下午8:20

（法新社法国卢恩26日电） 法国化学工厂大火，浓烟蔓延22公里，当局被迫关闭学校，邻近的塞纳河（Seine River）也有潜在的污染风险。

虽然官员表示，至少还要几天时间，火势才会完全熄灭，但在与烈焰对抗数个小时后，大约200名的消防员今天下午将火势控制住。

内政部长卡斯塔纳（Christophe Castaner）在抵达火警现场后说：「与恶火搏斗的任务，可能得要数天时间，才能完全控制住，甚至可能需花上数周时间。」

这场大火在凌晨2时30分左右，在路博润公司（Lubrizol）拥有的储存设施冒出。这家生产润滑油和燃油添加剂的公司，是善于投资的美国亿万富豪巴菲特（Warren Buffett）所有。

它座落于距离有10万人的市中心，仅几公里远的位置。

卡斯塔纳表示，消防员已经将「最危险的产品」移走，那些东西可能导致附近其他制造厂爆炸。

根据初步的分析，并没有「特别的危险」，但卡斯塔纳也提到，烟雾散布了22公里远，其中含有「几种可能危害健康的化合物」。

卢恩（Rouen）东北方15公里远左右的城镇普雷欧（Preaux）的副镇长布劳森（Jean-Claude Bleuzen）说：「街上、人行道上、车上，到处是烟。」

地方最高官员杜然德（Pierre-Andre Durand）告诉记者，学校和托儿所将关闭到30日，但附近被疏散的居民今天傍晚已经陆续得以返家。

但他也说：「我们还是要告诉有健康问题的人，要待在家里直到27日晚间。」

有些人在到那城市附近的时候，戴上了口罩。

对于这起发生巨响惊醒居民的事件，检察官已对爆炸和火警展开调查。

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