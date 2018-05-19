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此内容发布于2018年5月19日 上午5:05 最后更新 - 2018年5月19日 -05:05

（法新社巴黎18日电） 法国当局今天对巴黎一家名餐厅展开调查，这家广受美国实境秀女星金卡戴珊、歌手蕾哈娜等名人青睐的餐厅，遭控系统性拒绝接受阿拉伯人、非裔人士和戴面纱顾客的订位。

美国网路论坛媒体Buzzfeed昨天报导，靠近知名香榭丽舍大道、超级时髦的L'Avenue餐厅，「内部设立一套称得上是种族歧视的系统」，特别是他们会拒绝接受听起来像阿拉伯名字顾客的预约订位。

Buzzfeed在调查报告中说，根据4名离职服务生的证词，L'Avenue同时会告诉来自沙乌地阿拉伯、阿拉伯联合大公国、卡达和巴林的中东旅客，餐厅订位已满，无法再预约。

报导说：「如果一名戴面纱的女性走进店内，就算还有空桌，也会告知她餐厅已满。」报导补充说，离职服务生指控L'Avenue目前仍在实施这套措施。

Buzzfeed转载员工间互传的文字简讯截图，似证明指控不假，另刊出一张他们置于前厅服务台的电话国码表，疑用以协助员工拒绝接受从这4个波湾国家打来的预约电话。

法国公民权利捍卫专员杜彭（Jacques Toubon）宣布着手调查，他发布声明表示，这家餐厅同时被控「依顾客外表美丑予以差别待遇」。

离职员工告诉Buzzfeed，他们收到的命令是把「长相好看、上得了台面」的顾客安排在最显眼的一楼和露台座位。

L'Avenue餐厅今天下午尚未回覆法新社置评要求。

但餐厅经理戴尼斯（Alexandre Denis）向Buzzfeed否认指控，说：「所有文化、所有国籍的人士都会来这里…可以肯定的是，我从没下令拒绝客户。」

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