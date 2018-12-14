法国争议作家投书美媒 大力赞扬川普

此内容发布于2018年12月14日 上午6:05

（法新社纽约13日电） 法国争议作家韦勒贝克（Michel Houellebecq）今天在美国哈泼斯月刊（Harper's Magazine）发表文章捍卫美国总统川普，并称川普是「我所见过最佳的美国总统之一」。

韦勒贝克在「哈泼斯月刊」刊登的文中赞扬川普的保护主义贸易政策、对欧洲联盟的蔑视，以及川普愿意和俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）与北韩领导人金正恩等铁腕领导人协商。

韦勒贝克在翻译自法文的文章中写道：「川普总统似乎成功让北韩狂人顺服，我认为这项功绩相当漂亮。」

这位经常发表挑衅言论的法国作家，还满腹狂热地表示，川普已宣告美国帝国主义将终结。他写道：「美国已不再是世界第一强权，这对美国人而言不一定是坏消息。」

韦勒贝克还说：「这对全球其他国家是非常好的消息，美国人不再烦我们，美国人让我们自己过活。」

韦勒贝克的虚无主义着作令他享誉全球，书中充满对性爱和厌女男性的描述。他在投书中，还对川普威胁切断北大西洋公约组织（NATO）的资金表示欢迎。

韦勒贝克写道：「法国应该退出北约，但若北约因缺乏运作资金而自行消失，法国就不需多此一举。」

韦勒贝克又说：「如此一来，就少了一件需要担心的事，且增加一个赞美川普总统的新理由。」

韦勒贝克的投书在社群媒体上大多引起反感。纽约客周刊（The New Yorker）撰稿人史瓦兹（Alexandra Schwartz）发推文说：「韦勒贝克喜欢川普，已是他历来采取争议性立场中最弱的。」

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting