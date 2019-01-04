法国争议作家新小说 成书期间即预言黄背心运动

此内容发布于2019年1月4日 上午3:20

（法新社巴黎4日电） 法国争议作家韦勒贝克曾发表文章赞扬美国总统川普，他今天问世的新书「血清素」则探讨黄背心运动背后长期酝酿的民怨，号称在出版准备期即预言了类似的抗议活动。

韦勒贝克（Michel Houellebecq）是激烈的欧洲怀疑论者。2015年，他的小说「屈服」（Submission）问世，自此他成了极右派人士的偶像。这本小说呈现在2022年选出一位穆斯林总统后，法国民众在伊斯兰教律法下过着什么样的生活。

韦勒贝克的新作「血清素」（Serotonin）则以一位极度忧郁消沉的农业工程师为主角。他回到自己的家乡－法国乡村，发现当地深受全球化和欧盟农业政策之害。

居民内心充满怨恨，造反似乎只是时机问题，而他们最后果然揭竿而起，其行动几乎就是去年黄背心运动的「预告版」。

「血清素」是韦勒贝克的第7部小说，在黄背心运动于去年11月爆发前即写就。书评多认为此书是他最好的作品之一。

出版「血清素」的Flammarion出版社首刷法文版32万本。这是法文小说一刷平均印量的64倍。

「血清素」的德文、西班牙文和义大利文版预计下周问世，英文版则得等到9月。

韦勒贝克现年62岁，他的国际知名度来自于一系列充满虚无主义情绪的小说，内容描述几位厌女男性如何受困于无爱的存在，并对偶然的性行为上瘾。

韦勒贝克的创作有个恒常主题：西方的衰落。新作「血清素」也不例外。

他在「血清素」中大力批判某些政治人物「不为人民利益奋斗，反倒愿为捍卫自由贸易赴汤蹈火」。

韦勒贝克1日获颁法国荣誉军团勋章（Legion of Honour），以表彰他对法文文学的贡献。（译者：陈韵聿/核稿：陈政一）

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