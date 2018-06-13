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此内容发布于2018年6月13日 下午11:50 最后更新 - 2018年6月13日 -23:50

（法新社巴黎13日电） 法国国会议员以压倒性多数批准法国国家铁路公司（SNCF）争议性改革案。劳工领袖今天拒绝承认失败，并宣布将按计画继续罢工到28日。

尽管4月初展开的罢工活动让通勤族和旅客头大，有民调显示，选民大多赞成改革。

法国国会众议院国民议会（National Assembly）今天的表决结果，对劳工运动是一大打击。劳方发动为期3个月的连续罢工，抗议这项法案，为30年来历时最长的法铁相关劳工行动。

国民议会今天以452票赞成、80票反对、27票弃权通过法案。执政党在国民议会握有绝对多数。

法案现在送交参议院，将于明天表决。

部分分析家认为，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和法铁员工的僵局，堪比英国前首相佘契尔夫人（Margaret Thatcher）1980年代与全国煤矿工会对峙的景况。

此案备受关注，被视为马克宏能否压得住法国工会的迹象之一。工会昔日成功施压，迫使前政府撤回不受欢迎的改革措施，或大删改革内容。

火车驾驶尤其反对有损新进人员就业和退休保障的计画，并且认为法铁变成合股公司，是迈向私有化的第一步。

马克宏政府主张，老是亏损的法铁必须削减成本并提高弹性，因应未来欧洲联盟（EU）开放客运铁路自由竞争。

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