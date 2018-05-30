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此内容发布于2018年5月30日 上午8:50 最后更新 - 2018年5月30日 -08:50

（法新社巴黎30日电） 法国安全部队今天进驻首都巴黎规模最大的移民营，营里约有1700人住在沿着运河搭建的临时帐篷。

内政部长柯隆布（Gerard Collomb）在声明中说，当局查验他们的身分时，这些移民将暂时安置在巴黎地区的20多处地点。

镇暴警察是在黎明时部署，有些搭船抵达，移民缓缓从帐篷走出，耐心地等着搭上巴士，离开巴黎东北方拉维莱特港（Port de la Villette）的这处移民营。

7个月前抵达巴黎的利比亚人伊萨姆（Issam）说：「我们真的不知道要去哪里。」他说：「这里的日子很苦。」他手中带着一件行李。

这座「千禧」营主要住着苏丹、索马利亚与厄利垂亚移民。

区政府督察官卡杜（Michel Cadot）说，圣马丁运河（Canal St Martin）沿岸与拉夏贝尔门（Porte de la Chapelle）附近的两个类似扎营地点，分别住着800 人与300到400人，也将迅速清空。

卡杜告诉记者：「其他营地最快可能在下周撤出人员。」

当局表示，数以千计移民抵达法国，希望过更好的生活，今天的黎明行动是巴黎过去3年来第35次类似的清空行动。

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