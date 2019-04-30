此内容发布于2019年5月1日 上午1:35

（法新社巴黎1日电） 法国政府对示威抗议暴力采取的零容忍态度，将在五一劳动节这天接受考验，预料情绪高涨的工会成员、黄背心示威者与暴乱分子都会选在今天走上街头，当局也将加强首都维安措施。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）4月25日提出减税政策后，反政府的黄背心运动（Yellow Vests）领袖并不领情，当局警告今年五一游行状况可能会很紧张。

马克宏为平息黄背心抗议怒火，4月25日承诺提出一连串改革，其中包含总额约50亿欧元的减税措施。

但黄背心运动人士以减税太少、太晚为由拒绝，并誓言抗议将持续进行。黄背心示威始于去年11月，从原先的反对燃料税调涨、退休金缩水，演变成全面性的示威。

有鉴于工会希望拉抬声势和暴戾的「捣毁者」（casseurs）誓言将巴黎变成「暴乱首都」，法国政府承诺要在巴黎部署「大规模」维安措施。

去年五一劳动节，约有1200名滋事者在巴黎大举闹事、破坏商店，且跟警方发生冲突，当时让法国政府措手不及，官员希望今年能避免事件重演。

法国政府发言人恩迪亚耶（Sibeth Ndiaye）昨天表示，巴黎全市今天将部署超过7400名警员和宪兵，马克宏也下令若出现任何暴力情事，将采取「极为坚定的立场」。

另外，当局也将安排近200辆摩托车在首都，以便暴力事件出现时能迅速应变，同时会使用无人机追踪示威抗议。（译者：王品轩/核稿：陈彦钧）

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