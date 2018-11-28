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此内容发布于2018年11月28日 下午8:35 最后更新 - 2018年11月28日 -20:35

（法新社巴黎28日电） 继6个月前，一名女演员声称遭法国名导卢贝松（Luc Besson）强暴后，今天又有5名女子出面指控曾遭他性侵。

新受害者有卢贝松成立的巴黎电影学校学生、前模特儿和他的前员工，受害者总数来到9人。卢贝松的作品有科幻片「第五元素」（The Fifth Element）、「碧海蓝天」（The Big Blue）和「霹雳煞」（Nikita）等。

卢贝松的前个人助理告诉法国新闻媒体Mediapart，她感觉自己是被迫与他在巴黎豪华饭店发生性关系。

卢贝松的律师和制作公司欧罗巴影业（EuropaCorp）拒绝对新受害者的指控置评。

卢贝松前助理表示，当时她无家可归，卢贝松住在莫里斯饭店（Meurice hotel）套房时，曾邀请她到房间吃晚餐。

他承诺会做她的「保护者」，并要求她坐在他腿上，给他一个吻。卢贝松前助理谈到之后发生非两情相悦的性行为时说：「我不知道为什么我会让这件事情发生。」

她告诉Mediapart：「我吓呆了。我当时对他印象很好，对我来说，他就像神一般的存在。」

卢贝松2017年的科幻史诗片「星际特工瓦雷诺：千星之城」（Valerian and the City of a Thousand Planets）耗资1.58亿欧元（新台币56亿元），是欧洲电影史上最贵的电影制作。

今年5月，27岁的比利时和荷兰混血女星珊德范罗伊（Sand Van Roy）告诉警方，她在与59岁的卢贝松分分合合的关系中遭强暴。

针对卢贝松面临的性侵指控，他的律师马朗贝尔（Thierry Marembert）曾以「天马行空式指控」加以驳斥。

时常与卢贝松合作的一名选角导演7月曾告诉Mediapart，「每次我跟他搭电梯」，她都会遭到性侵，卢贝松在片场也会要求在性方面占她便宜。

还有两名女士表示，卢贝松对她们做出「不适当的举动」，其中一名女演员宣称，她必须用手和膝盖爬行，才能逃出巴黎的选角办公室。

新受害者之一的剧场监制伊桑贝尔（Karine Isambert）表示，当1995年时她是个抱有演戏梦的模特儿，在伦敦一间饭店房间与卢贝松会面时遭非礼。（译者：陈昱婷/核稿：徐睿承）

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