(法新社巴黎28日电) 继6个月前,一名女演员声称遭法国名导卢贝松(Luc Besson)强暴后,今天又有5名女子出面指控曾遭他性侵。

新受害者有卢贝松成立的巴黎电影学校学生、前模特儿和他的前员工,受害者总数来到9人。卢贝松的作品有科幻片「第五元素」(The Fifth Element)、「碧海蓝天」(The Big Blue)和「霹雳煞」(Nikita)等。

卢贝松的前个人助理告诉法国新闻媒体Mediapart,她感觉自己是被迫与他在巴黎豪华饭店发生性关系。

卢贝松的律师和制作公司欧罗巴影业(EuropaCorp)拒绝对新受害者的指控置评。

卢贝松前助理表示,当时她无家可归,卢贝松住在莫里斯饭店(Meurice hotel)套房时,曾邀请她到房间吃晚餐。

他承诺会做她的「保护者」,并要求她坐在他腿上,给他一个吻。卢贝松前助理谈到之后发生非两情相悦的性行为时说:「我不知道为什么我会让这件事情发生。」

她告诉Mediapart:「我吓呆了。我当时对他印象很好,对我来说,他就像神一般的存在。」

卢贝松2017年的科幻史诗片「星际特工瓦雷诺:千星之城」(Valerian and the City of a Thousand Planets)耗资1.58亿欧元(新台币56亿元),是欧洲电影史上最贵的电影制作。

今年5月,27岁的比利时和荷兰混血女星珊德范罗伊(Sand Van Roy)告诉警方,她在与59岁的卢贝松分分合合的关系中遭强暴。

针对卢贝松面临的性侵指控,他的律师马朗贝尔(Thierry Marembert)曾以「天马行空式指控」加以驳斥。

时常与卢贝松合作的一名选角导演7月曾告诉Mediapart,「每次我跟他搭电梯」,她都会遭到性侵,卢贝松在片场也会要求在性方面占她便宜。

还有两名女士表示,卢贝松对她们做出「不适当的举动」,其中一名女演员宣称,她必须用手和膝盖爬行,才能逃出巴黎的选角办公室。

新受害者之一的剧场监制伊桑贝尔(Karine Isambert)表示,当1995年时她是个抱有演戏梦的模特儿,在伦敦一间饭店房间与卢贝松会面时遭非礼。(译者:陈昱婷/核稿:徐睿承)

