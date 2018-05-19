下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年5月19日 下午8:50 最后更新 - 2018年5月19日 -20:50

（法新社巴黎19日电） 法国名导演卢贝松（Luc Besson）遭一名年轻女演员指控强暴。卢贝松已否认有不当行为。

好莱坞制片哈维温斯坦（Harvey Weinstein）性侵丑闻去年曝光以来，演艺圈性侵指控声浪此起彼落，卢贝松是最新一名涉嫌占女星便宜的名人。

卢贝松的律师马朗贝尔（Thierry Marembert）告诉法新社，卢贝松断然否认这些「天马行空式指控」。律师说，卢贝松认识提出指控的人，但他从未对当事人做出不当行为。

这名女演员提出控告之后，巴黎警方已经展开调查。59岁的卢贝松曾执导「碧海蓝天」、「霹雳煞」、「终极追杀令」等作品。

这名女演员表示，她与卢贝松曾经交往约2年，不过她感觉到是因为职场因素，在压力下进入这种亲密关系。

根据最先报导这则新闻的欧洲第一电台（Europe 1），这名指控卢贝松的女演员说，她喝了一杯茶之后觉得身体不适，然后就失去意识。电台引述，当她醒来之后，回想起自己受到性侵。

就在坎城影展闭幕前不久，媒体爆出卢贝松涉嫌的性侵新闻。坎城影展闭幕式上，义大利女星艾莎阿基多（Asia Argento）激动演说，称哈维温斯坦在1997年坎城影展期间性侵她。

艾莎阿基多在闭幕典礼上说，坎城影展永远不欢迎哈维温斯坦，「影展是他的狩猎场」。她说当时21岁，哈维温斯坦在饭店房间性侵她。

Neuer Inhalt Horizontal Line