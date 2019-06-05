此内容发布于2019年6月5日 上午6:50

（法新社巴黎5日电） 法国巴黎现正举办埃及法老图坦卡门特展，由于展览造成大轰动，主办单位决定把展期延长一周。超过80万人已购票，准备一睹展品风采。

被誉为「一个世代只有一次」的少年法老「图坦卡门：金法老的宝藏」（Tutankhamun: Treasures of the Golden Pharaoh）展览，预计吸引超过120万人涌入。

主办单位表示，展览开放时间也延长，从上午9时至晚上9时。图坦卡门展览在巴黎北部拉维莱特（La Villette）艺术中心举行。

而6月15日将举行「图坦卡门之夜」（The Night of Tutankhamun），将有传统乐器演奏者和特别来宾共襄盛举，当天展览也将开放至凌晨2时。

巴黎展期延至9月22日，11月将移师英国伦敦的上奇画廊（Saatchi Gallery）展出。

展览主办单位之一的埃及国家古物部（Ministry of Antiquities）表示，本次展览是埃及开罗历来出借最多图坦卡门展品的一次。

本次展览3400件展品几乎全数来自埃及博物馆（Egyptian Museum），且这些展品不太可能再度离开埃及进行展出。埃及博物馆位在开罗解放广场（Tahrir Square）。

巡回展结束后，这些独一无二展品将移至预计2020年开幕的大埃及博物馆（Grand Egyptian Museum）展出。大埃及博物馆位在吉萨（Giza）金字塔附近。

法国巴黎罗浮宫博物馆（Louvre）也出借一件珍藏图坦卡门的守护神「阿蒙」（Amun）雕像，供主办单位展出。（译者：叶俐纬/核稿：严思祺）

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