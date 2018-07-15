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此内容发布于2018年7月15日 下午8:35 最后更新 - 2018年7月15日 -20:35

（法新社巴黎15日电） 法国今天夺下队史第2座世界杯足球赛冠军，但数百万计球迷上街欢庆胜利时，传出不少意外。

法新社记者现场报导，约有30人闯进香榭丽舍大道的阳狮集团（Publicis Drugstore）商店，拿走葡萄酒和香槟，其中许多人戴着滑雪面罩。

部分群众还向警方投掷包括瓶子和椅子在内的物品，警方则用催泪瓦斯回敬。

法国当局表示，南部城市里昂（Lyon）约有100名青少年与警方发生冲突，这些青少年在市中心一处播放比赛的露天广场爬上一辆警车的车顶。

警方发言人表示，南部大城马赛（Marseille）有10人遭到逮捕，2名安全部队成员在冲突中受伤。

东部城市南锡（Nancy）市郊小镇弗鲁阿尔（Frouard）的庆祝活动中，1名3岁男童和2名6岁女童被一辆摩托车撞击受到重伤。

警方指出，在终场哨音响起结束比赛时，东南部城市安锡（Annecy）一名50岁男子跳入一条水很浅的运河，摔断脖子身亡。

另外，北部小镇圣菲利克斯（Saint-Felix）一名30多岁男子在决赛结束不久庆祝法国胜利，却开车撞上树而丧命。（译者：陈彦钧/核稿：郑诗韵）

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