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此内容发布于2018年7月2日 上午12:05 最后更新 - 2018年7月2日 -00:05

（法新社巴黎1日电） 法国女权捍卫者席蒙・维尔（Simone Veil）去年辞世，今天移柩至巴黎先贤祠（Pantheon）长眠。数以千计的民众特地前往现场，向这位大屠杀幸存者致敬。

长期以来，外界视席蒙・维尔为法国最受欢迎及值得信赖的公众人物之一，当她以89岁之龄辞世时，引发舆论如潮的感念。

先贤祠位于巴黎心脏地区，长眠于此的都是法国史上有重大贡献的人物，包括文豪伏尔泰（Voltaire）、作家雨果（Victor Hugo）及左拉（Emile Zola）等。

殁后进入先贤祠是少有的荣誉，席蒙・维尔也因此成为第5位长眠于此的女性。

席蒙・维尔将与曾任高阶公务员的丈夫安特旺・维尔（Antoine Veil）同葬，他于2013年逝世。当局先将两人的灵柩安放在大屠杀纪念碑（Holocaust Memorial ）48小时，供外界凭吊。接着共和国卫队（Republican Guards）再护送灵柩至先贤祠。

两人的灵柩今天由扶灵者沿着蓝色地毯抬往先贤祠。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）表示，席蒙・维尔于先贤祠安眠，是法国全体的决定。

他说：「我们应向席蒙・维尔承诺，勿让打击欧洲的疑虑及危机，抹灭我们70年来赢得的耀眼胜利，我们已战胜了过去数个世纪以来的裂痕及错误。」

现场大批吊念人潮中，有许多女性穿着印有「感谢您，席蒙・维尔」字样的T恤。

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