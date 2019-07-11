此内容发布于2019年7月11日 上午2:20

（法新社巴黎10日电） 政府数据今天显示，法国去年共有121名女性遭配偶或前夫、前男友杀害，相当于每3天就有1名法国女性死于家暴。

在这项数字发布前的几天，法国政府才宣布将在今年9月进行广泛谘询，草拟防范杀害女性的新措施，以全面消除对女性的谋杀和暴力。

数据是由内政部一个连系被害人的单位所统计，显示去年死于家暴女性的数字，略低于2017年的130人，但与2016年的123死相当。

去年这121件起个案里，有26件被归类为谋杀、85件属过失杀人，10件是因家暴伤重而死。

而截至今年，死于丈夫或伴侣之手「女性遇害」（femicide）人数已有76人。

法国政府的数据另显示，每年平均约有21万9000名年龄介于18岁到75岁间的女性，有遭现任或前任配偶所施予肢体暴力或性暴力的经验。

3/4的受害者表示家暴原因出于日常老问题；8成的受害者受过心理或口头霸凌。

法国内政部长卡斯塔纳（Christophe Castaner）和性别平权部长的席亚帕（Marlene Schiappa）在联合声明中说：「平均每两天半就会发生一起伴侣间恐致死的犯罪；每3天就有一名女性得死在自己前任或现任配偶手里。」

数据还显示去年共有28名男性死于家暴，当中15人「过去曾对配偶施暴」。

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