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此内容发布于2017年4月24日 上午11:35 最后更新 - 2017年4月24日 -11:35

（法新社巴黎24日电） 法国总统选举首轮投票结果揭晓，世界媒体都大幅报导，许多报纸认为亲欧的中间派候选人马克宏可望在5月7日决选胜出，对欧洲是好消息，但也警告极右派候选人雷朋仍有机会逆转胜。

邻国英国媒体多半盛赞马克宏（Emmanuel Macron）的强势表现，但也强调雷朋（Marine Le Pen）能够以第二名的投票率挺进决选，不应小觑。

立场中间偏左的「卫报」（Guardian）警告，「法国极右派的威胁尚未结束。」

法国左派「解放报」（Liberation）也持类似审慎看法，头版刊出马克宏照片，标题是「只差一步」，但报导中指出，雷朋的民族阵线（FN）拿下历来在总统选举的最高得票率，「若是选举演变为人民和菁英之战，谁敢确定结果如何」？

法国共产党报纸「人道报」（L'Humanite）则刊出雷朋的照片，上面加上「永不」字样，并呼吁：「让我们团结起来封杀她。」

英国「金融时报」（Financial Times）预言，5月7日的决选将为马克宏「加冕」，但也警告，执政将非易事，马克宏若要落实改革计画，可能得进行「艰苦谈判」。

美国右翼媒体福斯新闻网（Fox News）网站则刊出评论说，雷朋仍然很有机会反败为胜，美国总统川普去年爆冷胜选就是个例子，雷朋有可能比川普「爆出更大冷门」。

德国 「法兰克福广讯报」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）指出，超过40%法国选民把票投给极右或极左派。「马克宏赢得很险，若是在前两次总统大选，他根本没有机会进入第二轮投票。」

英国广播公司则说，法国将「进入未知的政治领域」，而且无论谁赢得第二轮投票，法国都将「严重分裂」。

美国「纽约时报」（New York Times）强调，马克宏地位奇特，他将自己与主流政党切割，但却出身政治菁英阶层。「他的背景是圈内人，政策却是圈外人。如果少年得志的马克宏先生胜选，他的头号挑战是推销几乎每个人都还不太熟悉的商品：他自己。」

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