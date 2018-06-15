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此内容发布于2018年6月15日 上午4:20 最后更新 - 2018年6月15日 -04:20

（法新社布卢瓦14日电） 法国31年前发生一起震惊全国的谋杀悬案，警方今天表示，他们终于确认当年被害4岁女童身分，并透过DNA检测循线逮捕涉嫌虐死她的双亲。

1987年8月，小女童遗体在法国中部A10高速公路旁的沟渠中被发现，残缺不全的遗体有可怕的受虐伤痕，包括被熨斗烫伤和人类咬痕。

身分不明的女童被取名为「A10的小烈士」。协寻海报上头写着，她身高95公分，有着棕色卷发及棕色眼睛。

这起恐怖命案促使法国当局在当时发动历来最大规模调查，女童照片张贴在各大公共场所，还向30多个国家发出警报，但1997年宣布无法侦破。

法国中部城市布卢瓦（Blois）检方表示，这起旧案2016年才出现破案曙光，小女孩的哥哥当时涉嫌攻击被捕，警方采集DNA才发现他与女童关系，最终循线逮捕她的双亲，他们现年60多岁，为摩洛哥裔。

检方指出，两人都否认虐死女儿，但他们的供词已经改变。

一名司法消息人士表示，女童父亲声称，当他发现女儿跌下楼梯摔死后，他便把遗体弃置在高速公路旁，当时他正带着其他孩子开车前往摩洛哥。（译者：陈彦钧/核稿：林憬屏）

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