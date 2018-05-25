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此内容发布于2018年5月25日 上午6:05 最后更新 - 2018年5月25日 -06:05

（法新社巴黎25日电） 法国2名间谍因将情资交给「外国政权」遭到起诉，据称其中一人派驻北京，这项消息震撼法国情资部门。消息人士今天告诉法新社，已遭逮并面临叛国罪的2人涉嫌为中国工作。

法国国防部长帕利（Florence Parly）负责监督法国对外安全总局（DGSE），她今天说，她无权指出雇用这2名法国干员的国家。

这2人为法国对外安全总局工作，现在已经退休。他们事迹败露后，去年12月遭起诉。

帕利对CNews电视台说：「我们部门的2名法国干员，可能再加上其中一人的配偶，涉嫌将情资传输给外国政权，被控犯下严重行径，可能被视为叛国行为。」

她说：「我无法多说。」

帕利说，2人那时「很可能」仍担任干员，但是调查人员仍在厘清他们反间谍的期间有多长。

她也不愿说明遭泄的情资本质，以及两干员是否一起合作。

司法消息人士昨晚告诉法新社，3名嫌犯中的2人被控「将有损国家基本利益的情资传送给外国政权」，「危及国防秘密」。

这名消息人士还说：「其中一人还被控直接煽动叛国罪。」

「世界报」（Le Monde）和每日新闻（Quotidien）电视节目昨天报导，有4人涉嫌受雇中国大陆当局，监控法国的国外情资运作。

国防部拒绝就报导发表评论。

美国当局几周前才说，他们于一月逮捕一名中央情报局（CIA）干员，随后指控此人为中国大陆从事间谍工作。

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