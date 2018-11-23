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此内容发布于2018年11月23日 下午8:35 最后更新 - 2018年11月23日 -20:35

（法新社法国翁热市23日电） 法国各地抗税示威，今天在西部地区差点酿祸，根据地方官员表示，一名男子身戴爆裂装置，要求总统马克宏倾听「黄背心」抗议人士诉求，最后男子向警方弃械投降。

事发地点在法国西部曼恩-罗亚尔省（Maine-et-Loire）翁热市（Angers）一家购物中心附设洗车店中，这名45岁男子身穿和抗议人士一样的黄背心，并出示身上的爆裂装置。

当局表示，这名男子与警方经过数小时谈判后，晚间10时40分（台北时间24日清晨5时40分）在购物中心停车场投降。

地方检察官告诉法国媒体，这名男子要求总统府接见黄背心抗议人士。

地方官员龚萨雷兹（Bernard Gonzalez）表示：「真的有危险，他脖子上挂着爆裂物…不是假的。」

龚萨雷兹说，黄背心游行人士整个下午都在他附近，真的可能发生危险，而这人明显对爆炸物有经验。

法国内政部长卡斯塔纳（Christophe Castaner）在推特表示，这名男子威胁要使用「不明爆裂物和改造手榴弹」。

龚萨雷兹说，目前爆裂装置正由专家检验中。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

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