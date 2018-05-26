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此内容发布于2018年5月27日 上午1:35 最后更新 - 2018年5月27日 -01:35

（法新巴黎26日电） 法国各地今天有数万人上街示威，抗议总统马克宏的经济改革政策，不过抗争人潮不如预期，马克宏也表示，没有什么能阻挡他进行改革。

游行由60个不满马克宏政策的工会、政党和协会筹办，新政被视为图利富人，主办方呼吁「大批人潮」上街抗议。

不过参与人数比起先前类似游行少得多，内政部长柯隆布（Gerard Collomb）表示，人「有点少」。

内政部估计，仅9万3000人在全国142处示威，但左翼的法国总工会（CGT）推算有25万人。

在巴黎，警方回报仅2万1000名示威者，但法国总工会宣称人数有8万。为法新社等媒体平台服务的独立监控组织则说，巴黎有3万1700名示威者。

5日巴黎最近一次类似抗争时，警方估计有4万人、法国总工会估计有10万人加入。3月22日全国大罢工时，法国总工会宣称有32万3000人参与。

马克宏昨天访问俄罗斯时说，抗议行动「不会阻止」他的改革进程。

他说：「我不会参照民调或示威行事，因为（过去）我们太常这样了。」（译者：梁元龄/核稿：郑诗韵）

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