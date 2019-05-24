此内容发布于2019年5月24日 下午6:35

（法新社里昂24日电） 法国里昂市中心一处徒步区今天发生包裹爆炸案，造成13人受伤，警方正追捕一名嫌犯。两天后法国将举行竞争激烈的欧洲议会选举。

警方消息人士和里昂2区区长布洛里奇耶（Denis Broliquier）说，根据监视器画面，嫌犯将一个包裹放在一间面包店前，炸弹在下午5时30分左右爆炸。警方消息人士表示，包裹内装有「螺丝或螺栓」。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）称这起爆炸是「攻击事件」，且已派内政部长卡斯塔纳（Christophe Castaner）到里昂。

警方追捕嫌犯的同时，也在推特（Twitter）呼吁目击者挺身而出。监视器画面显示，在爆炸发生不久前，此区域有一名骑着登山车、据信30岁出头的男子疑似是嫌犯，他身穿浅色短裤和深色上衣。

司法部长贝鲁贝（Nicole Belloubet）告诉法国BFM电视台，将这起爆炸界定是「恐怖主义行为」还太早。

这起爆炸造成13人受伤，11人已送医治疗，但没有生命危险。

布洛里奇耶说：「有一名8岁女童受伤…我们松了一口气，因为看起来没有人受重伤，但另一方面，我们确定这是个爆裂物。」

发生爆炸的地点位于里昂市中心，索恩河（Saone）和隆河（Rhone）间的狭长地区，目前这个地区人群已遭疏散，警方也拉起封锁线。（译者：陈昱婷/核稿：卢映孜）

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