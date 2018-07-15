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此内容发布于2018年7月15日 下午6:20 最后更新 - 2018年7月15日 -18:20

（法新社巴黎/莫斯科15日电） 法国队今天再次赢得世界杯冠军，法国举国同庆。法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在球场上亲自向球员们道贺嘉勉，随后并发推文说：「感谢你们」。

巴黎着名景点艾菲尔铁塔（Eiffel Tower）附近设立球迷观战区，9万人透过巨型萤幕收看比赛，每当法国队进球时，现场顿时欢声雷动。当比赛结束时，众人兴奋大喊：「我们赢了，我们赢了！」

法国首都巴黎街头满是庆祝胜利的人潮，众人挥舞国旗，汽车大鸣喇叭，乐不可支。

巴黎市中心的香榭丽舍大道（Champs Elysees）挤满人潮，共同庆祝胜利，重演20年前法国队首次封王时的欢庆场面。

众人手舞足蹈，饮酒狂欢，唱着法国国歌。球迷享受奔放的快乐和国家团结的一刻，特别是法国先前走过辛苦的岁月之后，部分球迷感触尤深。

现年31岁的巴齐（Thomas Bazzi）表示：「我们的国家处于庞大的压力下，经济、社会的压力，太多太多了。」

巴齐的脸上涂着法国国旗三色油彩，手上拿着啤酒，他笑着说：「我们需要释放压力。」（译者：严思祺）

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